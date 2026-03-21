女の子に抱っこしてもらいたい猫さん。ひょいと飛びつきますが……。その後、お兄ちゃんも加わる連携プレイは、Instagramで559万回以上も再生され、「何この天使たち微笑ましすぎる」「凄く可愛いやり取りですね！」「全員くまなく可愛すぎる♡」といった声が寄せられました！

【動画：女の子に抱っこしてもらいたい猫→お兄ちゃんが駆けつけて…可愛すぎる『連携プレイ』】

女の子に抱っこしてもらいたい猫

Instagramアカウント「シャムトラの福 ‍⬛(@2025.fuku.620)」さまは、猫の「福」くんとご家族の微笑ましい日常を紹介しています。

ある日のこと。まだ幼い娘さんが帰ってくると、甘えん坊な福くんはすぐさまお出迎え！そして……

抱っこを所望！福くんは、ご家族に抱っこされるのが大好きな猫さんなのです♡

そんな福くんの要望に応えてあげようと、娘さんは持っていた大事なぬいぐるみをポイッと放り投げ、両手を広げて準備万端！しかし……

うまくタイミングを合わせることができず、福くんは女の子の腕からスルーッと抜け落ち、失敗してしまいました。しかし、まだ諦めません。もう一度、再挑戦することに！

お兄ちゃんも助けに加わり…

すると、そんな妹と福くんのやりとりを見ていたお兄ちゃんが助け舟を出しに来てくれました！なんて優しいのでしょう。

お兄ちゃんは娘さんの前にしゃがみ込み、自分が踏み台になることで抱っこしやすいように手助けしてくれたとのこと。これは賢い！連携プレイで成功なるか……！？

まずはお兄ちゃんの背中に乗り、娘さんへと福くんが移りやすいように姿勢を整えてくれました！福くんも娘さんへと体を伸ばし、娘さんも福くんへと両手を伸ばしたのですが……。

そこからどうやって娘さんの方へ移ればいいのかわからなくなってしまった福くん。そのまま硬直状態が続き、最後には背中から降りて諦めてしまったのだそう！

もしかすると、娘さんとお兄ちゃんと一緒にわいわいと遊ぶことができて、福くんはそれだけで満足したのかもしれませんね！

微笑ましい連携プレイが大反響

そんな微笑ましい娘さんと福くん、そして救世主のお兄ちゃんによる連携プレイは、Instagramでも大きな話題になり、記事執筆時点で559万回以上も再生されています。

コメント欄には「何この天使たち微笑ましすぎる」「凄く可愛いやり取りですね！」「全員くまなく可愛すぎる♡」「出てきてる全員が可愛い」といった声が寄せられ、その微笑ましい光景にほっこりする人が続出しました！

紹介した福くんとご家族の素敵な日常は、Instagramアカウント「シャムトラの福 ‍⬛(@2025.fuku.620)」さまでご覧いただけます。ぜひ別日の投稿も覗いてみてくださいね！

福くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「シャムトラの福 ‍⬛(@2025.fuku.620)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。