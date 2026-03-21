元アイドルグループ・CoCoのメンバーで料理研究家の宮前真樹が20日、自身のインスタグラムを更新。デビュー当時を思わせるショートカット姿を投稿し、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】デビュー当時を思い出すショートカット 料理研究家となった元アイドル

宮前は「#ショートカット」と題し、「久しぶりに短くしたら すごく面倒くさいです。笑」と記した。アップしたのはアゴに手を置いて考え事をしているようなショット。少し明るめのトーンの髪は肩まで届くか届かないかの長さでそろえられている。2月16日には動画とともに「めっちゃ楽ちーーーーん!!」と25cmカットしたことを報告していた。



ただ、髪を短くしたものの、「お手入れ大変なんだった。すぐ形が変わっちゃう 私 髪伸びるの早いっぽいし。」と手がかかる理由も明かしながら複雑な心境をのぞかせる。さらに「アイドル時代のショートカットは 今ではベリーショートと呼ばれるよね。 今時あそこまで短い子あまり見ないよね。」と当時を回想しながらつづった。



「私の今の長さも 私的にはショートと言うよりボブ。 ショートは耳が丸見えの長さって感覚。 どうでもいいけど。」と続け、今後のプランについては「#切った瞬間から伸ばし始める #半年後にはセミロング #1年後にはそこそこロング そんな予定。」と明かした。



ファンからは「ショートカット姿カワイイ」「春っぽい」「良く似合ってます」と歓迎の声。「デビュー当初を思い出します」「まきぼー、原点です」とアイドル時代を懐かしむコメントも寄せられていた。



宮前は1989年にアイドルグループ・CoCoの一員としてデビュー。30歳で芸能界を引退し、フランスの名門料理学校「ル・コルドンブルー」で学んだ。ファスティングアドバイザー、ベジタブル&フルーツマイスターなどの資格を持ち、料理研究家としての顔だけでなく、アイドルのプロデュースも手がけている。1月には元CoCoのメンバーで女優・三浦理恵子に誕生日を祝福してもらう動画をアップしていた。



（よろず～ニュース編集部）