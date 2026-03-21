◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、単独首位で出た韓国ツアー８勝の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン、韓国）はバーディーなしの５ボギーで７７とスコアを落とし、通算イーブンパーの４位に後退した。「昨日とは反対の展開になったけど、ゴルフとはそういうもの。今日は風が強くて前半でスコアを落としてしまった。後半に取り戻したかったが、うまくいかなかった」と肩を落とした。

ピンクのウェアを身にまとった第２ラウンドで、苦戦を強いられた。７番で３パットを要するなど、前半だけで４つスコアを落とした。１２番パー５では左ラフからの第２打が池につかまりボギーを喫した。「昨日と同じように意気込まずに楽しい気持ちでスタートしたが、失ったスコアを取り戻そうと力が入りチャンスを作れなかった」と振り返った。

トップとの差は２打と小さい。「昨日は毎ホールでパーを目標にしていたら良いスコアが出たように、もう一度ゼロからスタートする気持ちで、欲を出さずにスマートにコースを攻略しないといけない。準備をしながら、明日頑張りたい」。「ビューティフル」と「キュート」を合わせた「キューティフル」が愛称の２６歳は、気持ちを切り替え逆転に挑む。