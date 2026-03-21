◆女子アジア杯 ▽決勝 日本―オーストラリア（２１日、オーストラリア・シドニー）

暫定ＦＩＦＡランク６位のなでしこジャパンは、決勝で同１５位のオーストラリアに、前半を１―０で終えた。なでしこジャパンは２大会ぶり３度目のアジア制覇を目指す。

今大会の開催国のオーストラリアとは過去２９度対戦し、１３勝８分け８敗。前回は、ニルス・ニールセン監督の初陣である昨年２月のシービリーブス杯で対戦し、なでしこジャパンが４―０で快勝した。ニールセン監督は準決勝の韓国戦（４〇１）と同じ先発メンバーで、アジア制覇をかけた一戦へ臨んだ。

ここまでの５戦で２８得点を奪いながら、失点はわずか１。攻守で圧倒してここまで勝ち上がってきた。しかし、相手の積極的な守備、攻撃での勢いがこれまでの相手とは異なり、接戦に。ボール支配率も互角の戦いとなり、決定機も複数作られた。

しかし、この日も先に主導権を握った。前半１７分、この日は左ウィングに入ったＦＷ浜野まいかがＭＦ長谷川唯のパスを後ろ向きでもらうと、エリア手前から反転しながらミドルシュートを放つ。相手ＧＫも予想外だったのか、反応が遅れ、ゴール右に先制弾が吸い込まれた。