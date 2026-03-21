◆センバツ第３日▽１回戦 日本文理８―１高知農（２１日・甲子園）

１２年ぶり６度目の出場となる日本文理（新潟）が２１世紀枠で出場した高知農に大勝し、初戦突破した。センバツ勝利は２０１１年以来、１５年ぶり。甲子園で新潟勢が高知勢に勝ったのは、４２年ぶりとなった。

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つないで、つないで、白星を奪った。日本文理の主将・渡部倖成三塁手（３年）はゲームセットの瞬間、拳を握り、笑顔で整列に加わった。１０安打８得点の快勝劇。試合を終えたキャプテンは快活な表情で語った。

「小さい頃から見てきた甲子園。泥臭く、元気にやっていこうと、みんなには伝えました」

打線に火をつけた。０−０で迎えた２回先頭。中前安打を放ち、好機を演出。１死一、三塁、エースの染谷崇史（３年）の右犠飛で、先制のホームを踏んだ。５回、リードが５点に広がり、なおも１死三塁。左前適時打でダメを押した。２安打１打点と仕事を全うし、「打点を稼ぐのはもちろんですけど、その後にしっかりつなぐことを意識してやっていました」と胸を張った。

チームの「つなぐ」意識は、２００９年夏の甲子園決勝で中京大中京を苦しめ、準優勝となった先輩たちからの“伝統”だ。一歩及ばず、９−１０で敗れたが、９回２死から５点を奪って猛追し、ＡＢＣの実況アナが「日本文理の夏はまだ終わらな〜い！」と叫んだあの一戦は、名勝負として語り継がれる。

渡部は言う。

「入学してから、そういう偉大な選手たちがいたんだと、ずっと耳にしていた。その先輩たちを超えないと、日本一にはなれない。日本文理の打撃は“つなぐ”バッティング。受け継がれていると思います。あの時、僕らは１歳でしたが、動画も新潟県人なら１度は見たことがあるし、県外の人も入学してから１度は見ていると思います」

大甲子園で先人の教えを実践し、そして勝った。

チームは甲子園入りの直前、徳島・阿南市で合宿した。地元の人々は温かくもてなし、阿波踊りを披露してくれた。するとナインも阿波踊りにチャレンジ。部員たちはその効果に「下半身が強化された」「バッティングの時の“割れ”に繋がった」「チームに一体感が出た」と証言。渡部の阿波踊りにも「キレキレでしたね」と称賛した。勢いは見事に、聖地での躍動を生み出した。

２回戦は２２日に行われる九州国際大付と神戸国際大付の勝者と争う。ともに昨秋の明治神宮大会のファイナリスト同士。難敵だ。

「一戦一戦戦っていくだけ。日本文理の目標は全国制覇。自分たちの野球をしっかりとやっていきたい」と渡部。日本文理の春はまだ、終わらない。（加藤 弘士）