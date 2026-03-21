元賞金女王の女子プロゴルファー古閑美保さん（43）が20日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（金曜深夜2・36）にゲスト出演。現役時代の恋愛について明かした。

今回は「女子ゴルフ界のマル秘事情」と題して、豪快な休日の過ごし方やウェアへのこだわりなどゴルフ界の華やかな世界と知られざる裏事情を“オフレコ”で語った。

モデルの近藤千尋から「合コンじゃないですけど、そういうコンパみたいなのはあったんですか？」と尋ねられた古閑さんは「私ね、合コンっていうのがあんまり…初めて会う人と何でこの日曜日の時間に人に気を遣いながらご飯を食べなきゃいけないんだ酒を飲まなきゃいけないんだと。紹介っていうのがあまり好きじゃないと思います」と回答。

続けて「(当時は)出会いは求めていなかったです私は。とにかく飲みたい」とした上で、現役時代には「私彼氏いない時期はあんまりないですね、ちょくちょくは切れるタイミングとかはあるんですけど」と話した。

さらに近藤からの「女子プロのみなさんはどんな方とお付き合いすることが多いですか？」という質問には「もうそれぞれだと思いますよ、私はスポーツ選手とかともお付き合いしたこともありましたし一般の方もありましたけど、(他の女子プロ選手は)同業で結婚することもありますし、あとキャディーさんとか。女子の場合だと旦那さんとか彼氏がキャディーやってたりとかっていうのもあります」と明かした。