16日、辺野古沖合で「平和学習」のために訪れていた修学旅行生らを乗せた抗議船2隻が転覆し、京都府の同志社国際高校2年の女子生徒と男性船長の2名が死亡するという凄惨（せいさん）な海難事故が発生した。

事故を受け、ネット上からは、「辺野古ダンプ事故を思い出しちゃう」「ダンプ事故といい無法地帯」と、2024年6月に名護市安和で発生した「辺野古ダンプ事故」「辺野古のダンプ事故から何も変わってない」を連想したという声が集まっている。

新基地建設への抗議活動が常態化している現場において、なぜ尊い命が失われる事故が繰り返されるのだろうか。

今回の事故では、辺野古沖で抗議団体（ヘリ基地反対協議会）が運航する「平和丸」と「不屈」の2隻が転覆。当時、現場の海域は波が高くなりやすい浅瀬であり、海上保安庁からは直接メガホンで安全航行の呼びかけが行われていた最中の出来事だったとのこと。

抗議船は運輸局に登録しておらず、「ボランティアでやっていた」と主張しているが、学校側は17日の会見で謝礼として5000円を支払っていたと説明するなど、食い違いも出ている。

一方、今回の水難事故を語る上で避けて通れないのが、2024年6月28日に名護市安和桟橋の出口付近で発生したダンプカーによる死傷事故。この事故は、新基地建設用の土砂を搬出するダンプカーが施設から国道へと左折して出ようとした際、抗議活動を行っていた70代の女性と、車両の誘導・警備に当たっていた当時47歳の男性警備員が巻き込まれたというもの。

事故により、身を挺（てい）して事態を収拾しようとした男性警備員が死亡。当時、一部の抗議活動参加者による、ダンプカーの進行を意図的に遅らせる「牛歩戦術」や、車両の前に飛び出すような危険な行為が日常化しており、現場の緊張状態は極限に達していたこともあり、安全よりも抗議を優先するような現場の異様な空気が引き起こした人災であるという指摘がネット上で相次いだ。

事故のきっかけとなった70代女性は、ダンプカーの運転手や所有会社、死亡した警備員が所属する警備会社などを相手取り、約1500万円の損害賠償を求める訴訟を那覇地裁に提訴。「亡くなられた警備員さんやダンプの運転手さんも国策の犠牲者だ」と主張し、訴訟は現在も続いている。

基地問題は、単なる政治論争ではなく、人々の命と尊厳にかかわるもの。これ以上の犠牲者を出さないためにも、徹底した原因究明と、イデオロギーを超えた客観的な安全基準の確立が急がれる。