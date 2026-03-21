aoenの新曲「Youth」が、4月よりスタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに起用される。

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aoenは、3月14日に日産スタジアムにて開催された明治安田J1百年構想リーグ『横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉』のキックオフ前に登場し、本楽曲を『BEYBLADE X』との取り組みの一環としてサプライズ披露していた。

本楽曲は、aoenががむしゃらに頑張る全ての人へ贈る渾身の“王道青春アンセム”。何度転んでも手を取り合って踏み出す一歩を“全肯定”する楽曲となっている。なお本楽曲は後日配信リリースを予定している。

・aoen コメント

僕たちaoenが、大人気のアニメシリーズ『BEYBLADE X』のエンディングテーマを務めさせていただくことを聞いたときはとても嬉しかったです。新曲『Youth』は、仲間と手を取り合って一歩を踏み出す勇気を全肯定する、僕たちらしい一曲に仕上がりました。アニメが描く熱い友情と青春に、僕たちの楽曲が並走して、作品をより一層熱く盛り上げられるよう、最高の熱量で届けたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）