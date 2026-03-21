ヴィカーリオ退団の可能性があるトッテナム 後任は新たなノイアー？フライブルクでは鈴木唯人のチームメイト
それまでは長くイタリアでプレイし、2023年にプレミアリーグのトッテナムにやってきたグリエルモ･ヴィカーリオ。加入後から正守護神として活躍しており、今季も42試合でゴールマウスを任されている。
そんなヴィカーリオにイタリア復帰の可能性が浮上した。セリエAのインテルがヤン・ゾマーの後任として注目しているようだ。本人は移籍を希望しており、すでに代理人間での話し合いが行われているという。
フライブルクユース出身のGKで、ドイツのアンダー世代での招集経験もある実力者。フライブルクでは23-24シーズンからトップチームで出場機会を得ている。
『Bild』ではアトゥボルのプレイスタイルについて、バイエルンのマヌエル・ノイアーに似ていると紹介している。非常に万能な選手で、現代的なGKといえる。
また、PKに強い選手としても知られており、『transfermarkt』によると、ブンデスリーガでは23-24シーズンから現在まで5度のセーブを記録している。
チームの守備の中心となるGK。トッテナムではウーゴ・ロリスが長く守護神を務め、ヴィカーリオがその後任となったが、次はアトゥボルがその役割を引き継ぐのだろうか。