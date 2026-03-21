中日新外国人選手は「神助っ人」の気配…OP戦トップの4号をマーク、際だつ長打力「詰まってもあんだけ飛んでくのはヤバすぎる」
サノーの豪快なアーチシーンが注目されている（C）産経新聞社
開幕まで残り1週間を切り、各チームの助っ人選手のパフォーマンスも注目されている。
中日の新助っ人、ミゲル・サノーは3月21日に行われたロッテとのオープン戦で4号をマーク。
【動画】メジャー通算164発はだてじゃない！サノーの豪快アーチシーン
「5番・一塁」で先発出場、2回先頭の第1打席で田中晴也の6球目、内角150キロに詰まりながらも、打球は高々と上がり、本拠地バンテリンドーム左中間のホームランウイングに運んだ。
圧巻のパワーにはファンの間からも「詰まってもあんだけ飛んでくのはヤバすぎる」「疑う余地のない本物」「頼もしい限り」「神助っ人の予感がある」「40本はいける」「優勝争いも夢ではない」と期待が高まっている。
メジャー通算164発の右の大砲、入団時からファンに向けて「ホームランを見てほしい」と意気込んでいたが、ここまでは有言実行のパフォーマンスを見せている。
昨季もリーグワーストのチーム打率と得点力アップが課題とされている。両翼が狭まったホームランウイングを今季から設置、球団創設90周年の節目の年に加わった新助っ人がチームをけん引できるか。開幕からの暴れっぷりを期待したいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。