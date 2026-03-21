元賞金女王の女子プロゴルファー古閑美保さん（43）が20日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（金曜深夜2・36）にゲスト出演。自身の現役時代について明かした。

今回は「女子ゴルフ界のマル秘事情」と題して、豪快な休日の過ごし方やウェアへのこだわりなどゴルフ界の華やかな世界と知られざる裏事情を“オフレコ”で語った。

古閑さんの現役時代の1週間のスケジュールが紹介され、金曜日から日曜日に大会に出場し月曜日はオフだったという。古閑さんは「基本的にはこのスケジュールで、月曜日は完全オフ。なので日曜日の夜しっかり飲む」とした上で、「日曜の夜命がけじゃないけどもうこの日に全部発散したいんですよ。だから200〜300万円は平気で使ってた、一晩よ」と明かした。

続けて「あの当時のお金持ってる22歳とか23歳とか24歳の私は楽しくて楽しくてしょうがなくて、ちょっと優勝していたりしていたからみんなにもてはやされたから楽しくてしょうがなかった」「私がお金全部払って帰ってたもん。人に払われるのが嫌なプライドがあったんですよ“自分の飯は自分で食うからよ！”みたいなそんな感じだったんですけど、それは注意されてやらなくなった。親にも怒られたし友達にも怒られたし当時の彼氏にも怒られたしみんなに怒られた」と振り返った。