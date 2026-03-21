ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」決勝戦が21日、都内で開催され、フジテレビ系での生放送のMCをお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）と「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が務めた。

黒のロングワンピース姿で登場した生見は「本当に楽しみです！」とニッコリ。決勝戦に進出した9人の顔触れに「本当にキャラが濃過ぎて私の周りには絶対いないです」とコメントした。

SNSでは「可愛い」の反応が続出し、「今のところめるるが優勝してる」「めるるが遠くにいるみたいに顔小さい」「めるるの仕上がりが異常だ。最強」「もうめるるが優勝でいいよ」「いつ見ても可愛いな」「MCめるる起用には感謝しかない」などの声もあった。

2021年から昨年まではお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品とせいや、女優の広瀬アリスが担当。初挑戦となる生見は「挑戦してみたいお仕事の一つだった」と明かし、「視聴者の皆さんや出場される芸人さん、みんなで楽しめる大会になったらうれしいなと思います。私もとても楽しみにしているので、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるように頑張ります」と意気込みを語っていた。

今大会は過去最多となる6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（決勝出番順）が駒を進めている。