ハロー！プロジェクトのメンバーが総出演する「Ｈｅｌｌｏ！ Ｐｒｏｊｅｃｔ ひなフェス ２０２６」が２１日、千葉・幕張メッセで開催され、モーニング娘。’２６の新メンバーに、ハロプロ研修生の杉原明紗（１４＝めいさ＝）の加入が発表された。

２０１３年の初開催から今年で１３回目を迎えた公演で総勢７６人がパフォーマンスを繰り広げた。モー娘。は大トリで登場しＭＣでリーダー・野中美希が「モーニング娘。に新メンバーが加入します」と宣言。ステージに登場し、会場の大歓声で迎えられると、涙をこぼし「杉原明紗、１４歳、兵庫県出身です。よろしくお願いします」と、中学２年生らしく初々しさ全開であいさつした。

野中から「一言お願いします」とマイクを向けられると「まだ、あまり実感がなくて、すごく緊張しています。モーニング娘。’２６に加入することができてとてもうれしいです。まだまだ未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って感謝を忘れず、皆さんを笑顔にできるように頑張ります」と涙が流し、両隣の野中、小田さくらに頭をなでなでされ慰められた。

ダンスが得意の杉原は２０２４年２月にハロプロ研修生入り。兵庫県出身は１９９７年にモー娘。誕生以降初めて。４月１１日からの春のコンサートツアーからグループに帯同する。

最後に野中は「今年、さらに新メンバーの追加も予定しています。決まり次第、お知らせしますので、皆さん楽しみにしてください」と２人目の新メンバーもいると、来場者へ予告した。