お笑いタレント・キンタロー。が２１日、都内で行われた次世代美少女発掘オーディション「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ ２０２６」の最終審査＆授賞式にサプライズ登場した。

キンタロー。は、「美少女図鑑」出身の俳優・二階堂ふみのモノマネを披露。二階堂がＴＢＳ系ドラマシリーズ「ＶＩＶＡＮＴ」で演じた医師・柚木薫に扮（ふん）して登場した。しかしＭＣから、「なぜＶＩＶＡＮＴの時をチョイスしたんでしょうか！？」と困惑の声があがった。

それでもキンタロー。は、「（二階堂）ふみさん公認」と、事務所を通じて本人公認であることを告白。「２頭身バージョンの二階堂ふみです」と話し、会場を盛り上げた。

同オーディションは、二階堂ふみ、山本舞香らを輩出した地域密着型メディア「美少女図鑑」が主催。応募総数約４５００人の中から、福島県在住の１４歳、榎本彩乃（えのもと・あやの）さんがグランプリに輝いた。

最後にキンタロー。は、「本当に今日は（榎本）彩乃ちゃん、キラキラ輝いてるよ。おめでとうー！私のことは嫌いでも、彩乃ちゃんのことは嫌いにならないでください！！」と、なぜか前田敦子のモノマネで祝福した。