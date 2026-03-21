キンタロー。二階堂ふみのものまねでイベントに 『VIVAN』柚木薫姿で登場 まさかの本人OK出る「ふみは太っ腹なんです」
地域密着型メディア『美少女図鑑』による全国に潜む“次世代美少女の原石”を発掘するオーディション『美少女図鑑AWARD 2026』の最終審査・授賞式が21日、都内で開催された。ものまねタレントのキンタロー。が登場し、会場を盛り上げた。
【写真】遠近感がおかしくなるグランプリの榎本彩乃さんとキンタロー。の2ショット
キンタローは『美少女図鑑』が輩出した俳優の二階堂ふみという設定で登場。「『VIVAN』の時の二階堂ふみです。二頭身バージョン」と柚木薫の自己紹介をしながら姿を見せると会場には笑いが起きた。「ふみさん公認というウワサが」とキンタローが話すと、後を受けたMCは二階堂の事務所に確認したところ本人＆事務所から“OK”が出たことが報告された。キンタローは「ふみは太っ腹なんです」と喜んだ。キンタローは二階堂とバラエティで共演したことはあるという。「二階堂さんのインスタグラムのストーリーズにもおそらく出たことがある。投稿する時に『いいね』をくれる仲です」と関係性を語ると「寛大な方なんです」と感謝しまくっていた。
応募総数約4500人の中から選ばれたファイナリスト55人（3人欠席）が会場に集まり、最終審査を実施。グランプリは福島県出身の榎本彩乃さん（えのもと・あやの／14、中学2年生）、準グランプリは広島県出身の川上穂華さん（かわかみ・ほのか／13、中学1年生）、審査員特別賞は群馬県出身の栗原愛香さん（くりはら・まなか／13、中学1年生）に決定した。
【写真】遠近感がおかしくなるグランプリの榎本彩乃さんとキンタロー。の2ショット
キンタローは『美少女図鑑』が輩出した俳優の二階堂ふみという設定で登場。「『VIVAN』の時の二階堂ふみです。二頭身バージョン」と柚木薫の自己紹介をしながら姿を見せると会場には笑いが起きた。「ふみさん公認というウワサが」とキンタローが話すと、後を受けたMCは二階堂の事務所に確認したところ本人＆事務所から“OK”が出たことが報告された。キンタローは「ふみは太っ腹なんです」と喜んだ。キンタローは二階堂とバラエティで共演したことはあるという。「二階堂さんのインスタグラムのストーリーズにもおそらく出たことがある。投稿する時に『いいね』をくれる仲です」と関係性を語ると「寛大な方なんです」と感謝しまくっていた。
応募総数約4500人の中から選ばれたファイナリスト55人（3人欠席）が会場に集まり、最終審査を実施。グランプリは福島県出身の榎本彩乃さん（えのもと・あやの／14、中学2年生）、準グランプリは広島県出身の川上穂華さん（かわかみ・ほのか／13、中学1年生）、審査員特別賞は群馬県出身の栗原愛香さん（くりはら・まなか／13、中学1年生）に決定した。