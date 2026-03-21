吉村代表「絶対に守りに入らない」維新が党大会で大阪都構想など政策実現に決意　高市首相「信頼揺るぎない」とビデオメッセージ

日本維新の会は21日に東京都内で党大会を開き、憲法改正や副首都法の制定などを盛り込んだ新たな活動方針を決定しました。

維新の党大会は与党入り後初めてで、吉村代表は議員定数削減や社会保障改革など“自民党ではなかなかできない政策”を実現する決意を示しました。

日本維新の会・吉村代表：

なぜ日本維新の会なのか、そこがこれからより一層問われる。ひとつ皆さんに訴えたいのは、絶対に守りに入らないということ。我々は常に挑戦者でなければならない。

21日に決定した活動方針では“改革のアクセル役”を強調し、憲法改正について「項目の絞り込みや国民投票のスケジュールについて自民党と共に他党に働きかける」ことや大阪都構想の実現、副首都法の制定を明記しました。

また、訪米のため出席を見送った高市首相はビデオメッセージを寄せました。

高市首相：

御党との信頼関係は揺るぎないものです。連立政権合意書の内容を一つ一つ実現していく、その重い責任を必ずや果たしてまいります。

吉村代表は党大会後の会見で、高市首相を「信義に厚い」と評し「信頼関係が続く限り公約は実現できる」と強調しました。