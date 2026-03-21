歌手でタレントの鈴木亜美（44）が21日、東京・町田警察署の一日警察署長に就任した。春の全国交通安全「町田チャレンジ・アンダーワン」に参加。トークショーの後は、警視庁音楽隊、騎馬隊などを率いてパレードに参加して、交通安全をアピールした。

08年に東京・新宿警察署の一日署長を務めて以来、18年ぶりの警官の制服姿には「気持ちが引き締まりますね。ちょっと緊張しています。でも、40代になって制服を着られると思いませんでした。うれしいです。パレードもたくさんの人が見てくれて、ニコニコしちゃいました」と“あみ〜ゴ”スマイルを見せた。

町田と同じ小田急線沿線の神奈川・座間市の出身。「中学生になって友達と電車に乗って遊びに来たのが町田。私にとっての都会。デビュー前の私の“青春の地”で、買い物をしたりした思い出があります。今は、どんどん大きな街になって、キラキラしててうれしいですね」と話した。

交通安全については「毎日のように自分で運転して、3人の子どもを乗せているので、気をつけています」。4月からは自転車の交通違反に罰金制度が導入される。「私自身は自信がないので自転車には乗らないんですが、子供たちが保育園や小学校で教わってきたことを教えてくれます」。

今回の参加は長男、次男のママ友が町田警察署に勤務していることから実現した。「長男、次男とも野球を一緒にやっていて、もう数年の付き合い。ちょっとという感じで頼まれたのですが、こんな大きなイベントでびっくりしました」。4月からは次男が小学生になる。「長男の時みたいに早めの用意はしていませんが、またあのドキドキ感が味わえるのはうれしいですね」。

今年6、7月には後藤真希（40）と全国7都市で「鈴木と後藤のふたり旅 2026〜LIVE SHOW〜」を12公演開催する。「今年で3年目。徐々に大きくなって、今年は九州にも行きます」と話した。

◆鈴木亜美（すずき・あみ）1982年（昭57）2月9日、神奈川県生まれ。テレビ東京バラエティー「ASAYAN」のオーディションをへて、98年（平10）に「love the island」で歌手デビュー。21年（令3）にYouTube「あみーゴTV」を開設。3児の母で、22年度の「ベストマザー賞」受賞。血液型A。