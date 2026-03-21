耳元で話す静かな声から、重いものを支える動作、ヘルシーな鶏肉の部位まで、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常のしぐさや食卓の風景を思い浮かべながら、正解へとつながるパーツを探し出してみましょう。

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日常生活で何気なく耳にしている言葉の「響き」を意識して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？

今回は、ひっそりとした話し声から、何かを助ける動作、さらにはおなじみの食材の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□やき
□□える
□□み

ヒント：耳元でひっそりと話すような、静かな話し声のことを何と言いますか？

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正解：ささ

正解は「ささ」でした。

▼解説
ささやき（囁き）
ささえる（支える）
ささみ（笹身）
小さな声を表す「囁き（ささやき）」、重みや活動を維持する「支える（ささえる）」、そして形が笹の葉に似た「笹身（ささみ）」。繊細な響きから力強い動作、具体的な食材と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「ささ」という共通の音によって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様なイメージを支えているのは、言葉のつながりを感じられて心地よいですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)