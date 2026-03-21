浜野まいかの圧巻ミドル弾が炸裂！ ２大会ぶりのアジア制覇が懸かるファイナルで開催国の豪州相手に先制点を奪取【女子アジア杯】
現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表が開催国オーストラリアと対戦している。
ここまでの５試合を28得点１失点と圧倒的な強さで勝ち上がってきたなでしこジャパン。ファイナルでは立ち上がり、ホームの大声援を受けて勢いに乗る相手にチャンスを作られる時間が続く。
ピンチを凌ぐと17分に先制に成功。敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでボールを受けた浜野まいかがワントラップから右足を一閃。圧巻のミドルシュートをゴール右隅に突き刺した。
浜野の２戦連発弾でなでしこジャパンが2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇に前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかのゴラッソでなでしこジャパンが先制！
ここまでの５試合を28得点１失点と圧倒的な強さで勝ち上がってきたなでしこジャパン。ファイナルでは立ち上がり、ホームの大声援を受けて勢いに乗る相手にチャンスを作られる時間が続く。
ピンチを凌ぐと17分に先制に成功。敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでボールを受けた浜野まいかがワントラップから右足を一閃。圧巻のミドルシュートをゴール右隅に突き刺した。
浜野の２戦連発弾でなでしこジャパンが2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇に前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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