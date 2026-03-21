【R-1】前説は“あの芸人”だった！MC山里亮太が実名で告白→反響相次ぐ
“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。新MCを務める南海キャンディーズ・山里亮太、生見愛瑠が冒頭に登場すると“直前の裏話”が公開され、SNS上で反響を集めている。
【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”
生見が「本当に楽しみです！」とネタを前に心境を語る中、山里は会場の観客の“反応の良さ”に注目し「さすが、完璧にジョイマンが温めてくれた甲斐があります！」と前説の存在を告白。SNS上では「ジョイマンだったんだ！」「しれっと前説が誰かわかった」などといった感想が相次いで寄せられている。
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠の就任が決定。審査員の顔ぶれは、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウとなっている。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。
【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”
生見が「本当に楽しみです！」とネタを前に心境を語る中、山里は会場の観客の“反応の良さ”に注目し「さすが、完璧にジョイマンが温めてくれた甲斐があります！」と前説の存在を告白。SNS上では「ジョイマンだったんだ！」「しれっと前説が誰かわかった」などといった感想が相次いで寄せられている。
決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠の就任が決定。審査員の顔ぶれは、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウとなっている。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。