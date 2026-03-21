女優の古村比呂（60）が21日、更新した自身のインスタグラムを更新。抗がん剤治療が延期となったことを報告した。

「先日抗がん剤治療で病院へGOでしたが、膀胱炎の抗生剤で薬疹が出でしまい 赤み、痒みが続いているので 『薬疹が治るまで抗がん剤治療はお休みしましょう』となりました」と36回目の抗がん剤治療が延期となったことを明かした。

「私自身も治療をお休みしたかったからホッとしました」と本音も。「薬疹は人それぞれですが 3週間位かかる人もいるそうです 私はどうでしょうか？」とつづった。

「今はリンパ浮腫の脚がパンパンに張っていて 体重3キロアップも継続中〜 一日で3キロアップにはビックリしました！！」と足の状態が良くないことも明かしつつ「免疫が落ちているので 出来るだけ外出は控えて 一日でも早く良くなるようにファイト」と記した。

古村は2012年1月に子宮頸がんが見つかり、子宮を全摘出。一度は寛解と言われたものの17年に再発し、その後さまざまな転移を繰り返した。23年1月には腹部傍大動脈リンパ節にがんが見つかったことを公表。現在も抗がん剤を投与するなど治療を続けている。