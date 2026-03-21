◆オープン戦 巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）

ＷＢＣに参加していた楽天の藤平尚真投手が、チーム合流２日目でオープン戦初登板。すべて１５０キロを超える真っすぐのみ６球で３人を片づけ、１週間後に迫ったシーズン開幕へ向け、不安のない仕上がりをアピールした。

８回裏にマウンドに上がった藤平は、先頭の浦田を２球で左飛、皆川を３球で中飛、平山は初球で三ゴロと、計６球で３つのアウトを重ねた。投げたのはすべて１５０キロを超える真っすぐで、最速は１５２キロ。「自分はまず真っすぐの感覚がよくないと他（変化球）も生きないので」と、オール直球で押した帰国後初登板を「特に問題はなかった。ボール（ＮＰＢ球）がどうこうというのも」と振り返った。

今後は２軍戦での調整登板などは挟まず、２７日のシーズン開幕に備える予定。ＷＢＣでは不慣れなイニング途中での登板が続いただけに「自分でも分からない疲れがあると思うので、まず疲労をしっかり抜きたい」と、体調管理のポイントをあげた。

昨季は後半戦からクローザーを任され１２セーブをあげた右腕。今季の役割については「どこでも投げる」とした上で、「去年、９回を投げることにやりがいを感じた。そこに照準を合わせている。一番後ろがフワフワしてるとチームもピリッとしないと思うので、信頼して任せてもらえるように頑張りたい」と、守護神の座に意欲を示した。