◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、１０位で出たプロ２年目の青木香奈子（マイナビ）が３バーディー、４ボギーの７３で回り、通算１オーバーの７位に浮上した。「後半は嫌な流れだったけど、ダブルボギーにならないようにと思って、なんとか耐えて耐えて。１７番でようやくバーディーが来てくれた」と笑顔を見せた。

５番、７番でバーディーを奪い、２アンダーでハーフターン。一時はトップに並んだ。後半は苦しい展開が続いたが「１４番ぐらいで吹っ切れて、振り切るようにした」。１７番で残り１５０ヤードの第２打を、９アイアンで１メートルにつけて、この日３つ目のバーディーをもぎ取った。

ＱＴランキングは７２位で今季の主戦場は下部ツアーだ。限られたチャンスをものにしていきたいところ。昨年のこの大会での１３位が、ツアーでの自己最高位。コースとの相性はいい。「去年に続き、いい状態で２日目を終われて最高です」と胸を張った。

初のトップ１０入りが見える位置で、最終日を迎える。「後半は意識しちゃって、（球を）置きに行ってしまった。明日はちゃんと夜に瞑想して明日に備えたい」。気持ちを整え、眠りにつく。