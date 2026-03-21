◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）

２０２３年九州場所以来３度目の優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）が、インタビューに答えた。

―今の気持ちは。

「きょうの相撲は負けてしまい、本当は勝って決めるのが一番いいんですけど、優勝を決めて良かったと思う」

―結びで横綱が敗れた時に、少し口元が動いたように見えた。最初にどんなことを感じましたか。

「（涙ぐみながら）いろんなことを経験して、乗り越えてよかった。何より、娘が『万歳したい』って、前から頼まれていて、何とかできて一番よかったと思う」

―この前の優勝から２年半ほどたった。この間、けがもあったし、所属部屋も変わった。この２年半を振り返って。

「（大関から）落ちた時はつらかったけど、あきらめずに自分のできることを、ちゃんとやっていくと、最後にいいことがあると信じて、やってきました」

―一番の支えは。

「稽古ですね」

―今場所は何が優勝につながったか。

「一番一番、勝ち負けにこだわらず、集中してやったのが良かったと思う」

―首、手首のけがの状態は。

「はい、大丈夫です」

―戻りたいと言っていた大関に再び近づいてきた。

「まだ、一日あるので、しっかり集中していきたい」

―明日に向けて。

「頑張ります」