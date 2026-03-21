３度目優勝の霧島 インタビューで涙ぐむ「娘が『万歳したい』って、前から頼まれていて、できて一番よかった」
◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）
２０２３年九州場所以来３度目の優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）が、インタビューに答えた。
―今の気持ちは。
「きょうの相撲は負けてしまい、本当は勝って決めるのが一番いいんですけど、優勝を決めて良かったと思う」
―結びで横綱が敗れた時に、少し口元が動いたように見えた。最初にどんなことを感じましたか。
「（涙ぐみながら）いろんなことを経験して、乗り越えてよかった。何より、娘が『万歳したい』って、前から頼まれていて、何とかできて一番よかったと思う」
―この前の優勝から２年半ほどたった。この間、けがもあったし、所属部屋も変わった。この２年半を振り返って。
「（大関から）落ちた時はつらかったけど、あきらめずに自分のできることを、ちゃんとやっていくと、最後にいいことがあると信じて、やってきました」
―一番の支えは。
「稽古ですね」
―今場所は何が優勝につながったか。
「一番一番、勝ち負けにこだわらず、集中してやったのが良かったと思う」
―首、手首のけがの状態は。
「はい、大丈夫です」
―戻りたいと言っていた大関に再び近づいてきた。
「まだ、一日あるので、しっかり集中していきたい」
―明日に向けて。
「頑張ります」