【愛知杯】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『4歳馬と5歳馬、ゴドルフィンと藤原英昭厩舎、1番おいしい騎手』
【動画】愛知杯 とみチョイ｜https://youtu.be/VAWighWs9WE
テレビ東京・冨田有紀アナから『第63回愛知杯（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第63回愛知杯（GIII）枠順
2026年3月22日（日）1回中京4日 発走時刻：15時15分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 マピュース （牝4 田辺裕信）
1-2 レディマリオン （牝5 吉村誠之助）
2-3 モリノドリーム （牝7 小林美駒）
2-4 カンパニョーラ （牝7 嶋田純次）
3-5 ウイントワイライト （牝4 横山典弘）
3-6 ナムラクララ （牝4 浜中俊）
4-7 チェルビアット （牝4 西村淳也）
4-8 ソルトクィーン （牝5 富田暁）
5-9 マサノカナリア （牝5 古川吉洋）
5-10 セフィロ （牝6 吉田隼人）
6-11 スリールミニョン （牝4 丸山元気）
6-12 カルプスペルシュ （牝4 横山武史）
7-13 アブキールベイ （牝4 小崎綾也）
7-14 シンバーシア （牝5 団野大成）
7-15 ワイドラトゥール （牝5 西塚洸二）
8-16 ドロップオブライト （牝7 松若風馬）
8-17 リラボニート （牝5 田山旺佑）
8-18 アイサンサン （牝4 幸英明）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。