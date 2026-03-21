１４日、タイのエラワン国立公園を流れる渓流。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

【新華社バンコク3月21日】タイ西部カンチャナブリー県にあるエラワン国立公園は同国12番目の国立公園として1975年に設置された。敷地面積は約550平方キロで、豊かな山や森、独特なカルスト地形、7段に連なる滝で知られる。

１４日、タイのエラワン国立公園を流れる渓流。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園で山登りをする観光客。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園で撮影した蝶。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園でパドルボードを漕ぐ観光客。（バンコク＝新華社記者／万后徳）

１４日、タイのエラワン国立公園の植生。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園で記念撮影をする観光客。（バンコク＝新華社記者／万后徳）

１４日、タイのエラワン国立公園の入り口。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園で泳ぐ観光客。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園を流れる渓流。（バンコク＝新華社記者／万后徳）

１４日、タイのエラワン国立公園の渓流で泳ぐ魚。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園を散策する観光客。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園の滝。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園で水遊びを楽しむ観光客。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園にある湖。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）

１４日、タイのエラワン国立公園の植生。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）