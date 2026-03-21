前西武監督の松井稼頭央氏（50）が21日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。盗塁のテクニックを教えてもらった“師匠”を明かした。

PL学園時代は投手。プロ入り後に野手に転向してスイッチヒッターとなり、日米通算2705安打を放った。当初は帰塁の仕方すら分からなかったというが、パ・リーグ盗塁王に3度輝いたレジェンドだ。

インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「盗塁で誰かにアドバイスを求めたりはありましたか？」と聞かれると「僕は高橋慶彦さんです」と広島、ロッテ、阪神でプレーした高橋慶彦氏（69）の名前を挙げた。

高橋氏も同じ遊撃手として鳴らし、セ・リーグ盗塁王3度。イケメンでスイッチヒッターと松井氏との共通点も多い、こちらもレジェンドだ。

高橋氏は1992年限りで現役を引退。松井氏のプロ1年目は1994年で重なってはいないが、高橋氏が解説の仕事で球場入りすると、アドバイスを受けていたという。

「慶彦さんにいろいろ。スタートの切り方とか、そういうのをいろいろ教えていただきましたよね。スタートの切り方、力の割合であったりとか。あとは自分の体重のかけ方とか。そういうのもいろいろと教えていただきましたよね」

自分からレジェンドに積極的に話しかけ、帰塁の仕方すら分からなかったところから盗塁、走塁のテクニックを学んだ松井氏。「三塁（盗塁）はもう気持ちいいですよね、スタート切った瞬間セーフなんで僕のなかでは。（三盗は成功確率が）120パー（％）でいってるんで」と懐かしそうに振り返っていた。