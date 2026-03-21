ハロー！プロジェクトのグループが総出演する音楽祭「Hello！ Project ひなフェス 2026」が21日、千葉・幕張メッセで行われ、ハロプロ研修生の杉原明紗（14）が「モーニング娘。’26」に加入することが発表された。兵庫県出身のモー娘。メンバー誕生は初。新メンバー加入は2023年5月に加入した井上春華（19）、弓桁朱琴（17）以来で、約3年ぶり。秋に小田さくら（27）が卒業予定だが、9人体制となって新スタートを切った。

MCパートでリーダー・野中美希（26）が「さあ」と切り出すと、ざわめく会場。「突然なんですが、ちょっといいですか？先日お知らせした通り、新メンバーが加入します。ここで1人目の新メンバー発表したいと思います」と伝えると、大歓声が上がった。「さっそく登場してもらいましょう」と呼び込まれ、大きな拍手の中で杉原が姿を現した。

メンバー、そして会場に温かく迎え入れられた杉原は目を潤ませながら「まだあまり実感なくて凄く緊張しています」と初々しくあいさつ。野中と小田に励まされる場面もあり、「まだまだ未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って感謝を忘れずに皆さんを笑顔にできるように頑張ります」と意気込みを語った。その姿に弓桁も涙ぐんだ。また、野中は「今年はさらに新メンバーの追加を予定しています」とアナウンスして、ファンの期待を高めた。

杉原は野中から「明紗ちゃんのダンスが大好き」と褒められる一方、歌には苦手意識があるようで「奇麗な歌声を出せるように成長していきたい」と誓った。春ツアーに帯同し、活動をともにする。

イベントには「Juice＝Juice」など全7グループに、ハロプロ研修生を加えた総勢77人が登場。Juice＝JuiceはTikTokを中心にバイラルヒット中の楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」、「アンジュルム」が新曲「Ba Ba Ba Burning Love！」（7月22日発売）、つばきファクトリーが新曲「FireWorks」（6月3日発売）ををそれぞれ披露するなど、全37曲でファンを魅了した。

2日間計4公演で2万1000人を動員した。