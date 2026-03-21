3月20日、女優の永野芽郁が自身のInstagramを更新。約8カ月ぶりとなる投稿にファンは騒然となっている。

永野といえば2025年4月、俳優の田中圭との不倫疑惑が報じられた。大物俳優同士のスキャンダルは世間を震撼させ、永野はスポンサーとの契約を次々と失った。すでに出演していた作品は公開されたものの、公の場からは完全に姿を消した。

「永野さんのInstagramは、2025年7月に行われたファンタジア国際映画祭で主演映画『かくかくしかじか』の告知をして以来、更新されていませんでした。今回の投稿では、自身の最新ショットなど複数枚の写真が添えられています」（芸能ジャーナリスト）

星が輝く夜空や河原の写真とともに永野の横顔が公開された。長かった髪は肩までバッサリと切られ、赤色に激変している。

突然のInstagramの更新にファンも即座に反応。コメント欄は制限されているものの、すでに1000件以上のコメントに溢れている。

《イメチェンしてる！？》

《髪色めっちゃ似合う》

イメチェンに驚く声や、

《なんで不倫しても復帰できるん？》

《流石にまだまだ許されてはいませんよ？》

などと不倫疑惑にいまだ拒否感を抱く声など、様々なコメントが寄せられた。

さらに前出の芸能ジャーナリストによると、添えられた音楽には、彼女の強い意志が込められているという。

「投稿には、マイリー・サイラスの『ザ・クライム』と言う曲が添付されていました。この曲の歌詞には、『自身が揺らいできた』『それでもまっすぐ前を見て挑戦し続けなきゃ』という趣旨の言葉があります。要するに、挫折をしながらも前を向くメッセージが込められてるわけですね。永野さんの今の心境にリンクした曲だと思われます」

一度犯してしまった過ち。しかし、永野はすでに前を向いているようだ。

「永野さんは、2026年にNetflixで世界独占配信予定の映画『僕の狂ったフェミ彼女』が復帰作となる予定です。恋愛の末にフェミニストへ変貌し理不尽な男性社会に物申す、これまでとは異なるクールで強い女性を演じます。もともと今作は、報道前にオファーされているもの。紆余曲折を経て、新たな心境で撮影に挑んでいることでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

永野は泥臭く、歩みを進めている。