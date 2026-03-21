ハロー！ プロジェクト所属のアイドルグループが勢ぞろいするフェス「Ｈｅｌｌｏ！ Ｐｒｏｊｅｃｔ ひなフェス ２０２６」が２１日、千葉・幕張メッセで行われた。

同フェスは、ハロプロに所属する全グループ＆研修生が出演する春恒例のコンサート。今回は２日間に渡って全４公演を開催し、２万１千人を動員した。この日行われた昼公演では「モーニング娘。’２６＆ハロプロ研修生 プレミアム」と題して全３７曲をパフォーマンスし、会場を熱狂の渦に包み込んだ。

ライブ後半では、研修生から兵庫県出身の杉原明紗（すぎはら・めいさ＝１４）がモーニング娘。’２６に加入することが発表された。新メンバーの仲間入りに、ファンからは歓喜の声が上がった。

ステージに登場した杉原は、ペンライトの海を見渡すと思わず涙。「あまり実感がなくて、すごく緊張しています」とこぼしつつ「モーニング娘。’２６に加入することができてうれしいです。まだまだ未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って、感謝を忘れず、皆さんを笑顔にできるように頑張ります！」と決意を表した。

現役メンバーの中で最年少の弓桁朱琴（１７）も、杉原につられて涙を浮かべながら「これから日々を共にしていく仲間だと思うので、一緒に全力で楽しんで頑張っていきたいと思います」とコメント。他メンバーからも「おめでとう！」「これからよろしくね」の声が飛び交った。

終演後、リーダーの野中美希（２６）からは「個人的に、明紗ちゃんのダンスがめちゃくちゃ好き。モーニング娘。のメンバーとしてダンスを踊ってるところを楽しみにしています」とエールが送られた。杉原は「ダンスはもちろんなんですけど、歌が苦手なので、綺麗な歌声が出せるように成長していけるようになりたい」と意気込んだ。

杉原は４月から始まる春ツアーにも帯同。モー娘。は今後も新メンバー加入を予定している。