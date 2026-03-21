¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÂç´äÎÍÊ¿¡õ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤¬K.O.B¤ËºÆÀïÍ×µá¡¡IWGP¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤¬·èÄêÅª¤Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£±ÆüÄ¹²¬Âç²ñ¤Ç¡¢¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç£²¿Í¤Ï¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡õÄÔÍÛÂÀ¡õ±Ê°æÂçµ®¤È£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¡£Æ£ÅÄ¤¬±Ê°æ¤«¤é¥¯¥é¡¼¥¡¼¥¥ã¥Ã¥ÈÆ£ÅÄ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´ä¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£±·î£µÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤ËÇÔÀï¡£¤·¤«¤·¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡×£±²óÀï¡Ê£¸Æü¡¢Æôºê¡Ë¤Ç¤ÏÂç´ä¤¬£É£ã£å¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°äº¨¤¬¿¼¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿£É£ã£å¤«¤é¡Ö¤ª¸ß¤¤¥Ð¥Á¥¯¥½¤Ë¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤è¡¢À¸¤Î´¶¾ð¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡©¡¡¤â¤¦£±²ó¤ä¤í¤¦¤¼¡©¡¡¤¤¤¤¤È¤³°é¤Á¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤¯¤ó¡¢²¶¤Î¥±¥ó¥«Çã¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤ò¤µ¤ì¤¿Âç´ä¤â±þÀï¡£¡Ö¤ª¤¤£É£ã£å¡¢¥±¥ó¥«¤Ê¤ó¤«²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£¥±¥ó¥«¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£¥±¥ó¥«¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï²¶¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢²¶¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡¢²¶¤Î¥×¥í¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¥¶¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°ºÆÄ©Àï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò£É£ã£å¤â¡Ö¥¿¥¤¥Þ¥ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¤è¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°Íß¤·¤¤¤ó¤ä¤í¡©¡¡²¶¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÏÃ¤À¤·¡¢¥¶¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤é²¶¤È¤·¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤ä¡£Ä©Àï¼õ¤±¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¼õÂú¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë²¦ºÂÀï¤¬·èÄêÅª¤Ë¡£¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤¬É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¿¡£