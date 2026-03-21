「親バカ最高」名倉潤、長男＆長女の卒業に思い「ずっと愛してるよー」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が19日、自身のInstagramを更新し、妻・渡辺満里奈との間に生まれた長男、長女の卒業式を迎えたことを報告した。
【写真】長男からのサプライズレターに号泣する名倉潤
名倉は「今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業の お祝いを家族でしました」と報告し、「4月から、高校生、大学生になって、感慨深いものがあります」
と振り返ると、「2人とも好きな事をやって、いろんな人と出会って、 皆んなに優しくして楽しんでください！」と願いを綴っている。
そんな名倉は、渡辺と長男・長女と仲良く4人で写るショットを公開。ファンからは祝福の声が殺到し「素敵な投稿ありがとうございます」「名倉さんの愛情がお子さん2人に伝わっているのだろうなと感じます」といった声が寄せられている。
■名倉潤（なぐら じゅん）
1968年11月4日生まれ。兵庫県姫路市出身。1993年に原田泰造、堀内健とお笑いトリオ・ネプチューンし、『ボキャブラ天国』（フジテレビ系）などへの出演を通じて一躍ブレイク。2005年4月、『銭形金太郎』（テレビ朝日系）で共演していたタレントでおニャン子クラブの元メンバーである渡辺満里奈との結婚を発表。2007年12月に第1子・男児が誕生、2010年6月に第2子・女児が誕生している。
引用：「名倉潤」Instagram（＠nagrat1968）
【写真】長男からのサプライズレターに号泣する名倉潤
名倉は「今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業の お祝いを家族でしました」と報告し、「4月から、高校生、大学生になって、感慨深いものがあります」
と振り返ると、「2人とも好きな事をやって、いろんな人と出会って、 皆んなに優しくして楽しんでください！」と願いを綴っている。
■名倉潤（なぐら じゅん）
1968年11月4日生まれ。兵庫県姫路市出身。1993年に原田泰造、堀内健とお笑いトリオ・ネプチューンし、『ボキャブラ天国』（フジテレビ系）などへの出演を通じて一躍ブレイク。2005年4月、『銭形金太郎』（テレビ朝日系）で共演していたタレントでおニャン子クラブの元メンバーである渡辺満里奈との結婚を発表。2007年12月に第1子・男児が誕生、2010年6月に第2子・女児が誕生している。
引用：「名倉潤」Instagram（＠nagrat1968）