大相撲春場所１４日目は２１日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で行われ、東関脇霧島（２９）＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋＝の１４場所ぶり３度目の優勝が決まった。２敗目を喫したが、３敗で追っていた横綱豊昇龍と平幕琴勝峰がともに敗れた。

◆霧島 鐵力（きりしま・てつお）

▽本名 ビャンブチュルン・ハグワスレン

▽生まれ １９９６年４月２４日、モンゴル・ドルノドゥ生まれ。

▽相撲歴 来日前はモンゴル相撲と柔道を経験。１５年に当時の陸奥部屋入りし、相撲を始めた。２４年春場所後に新設の音羽山部屋に転籍した。

▽入門後 １５年夏場所で初土俵。同年九州場所で三段目優勝。１６年初場所で幕下昇進。１８年夏場所で幕下優勝。１９年春場所に新十両。２０年初場所に新入幕で、敢闘賞。２１年九州場所に新三役。２３年春場所で初Ｖ。同夏場所後に新大関。同九州場所で２度目のＶ。２４年秋場所で関脇転落。

▽しこ名 入門時から霧馬山だったが、大関昇進と同時に先代の師匠・陸奥親方の現役時代のしこ名・霧島を継承。

▽音羽山部屋初 音羽山親方（元横綱・鶴竜）が新設した部屋初の優勝力士となった。

▽モンゴル出身者Ｖ ２５年初場所の豊昇龍以来。

▽関脇Ｖ 昨年九州場所の安青錦以来。

▽三賞 敢闘賞４回、技能賞４回。

▽得意 左四つ、寄り、投げ。

▽プロ野球好き ソフトバンク・周東佑京外野手、阪神の伊藤将司投手と交流があり、両球団を応援。

▽身長・体重 １８６センチ、１４９キロ。

▽黒色の締め込み 目標とする同郷の元横綱・日馬富士を意識。

▽遊牧民 幼いときから馬に乗り生活。１日約３０キロ移動した経験もある。

▽家族 妻と１男１女。