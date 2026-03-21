「モーニング娘’２６」が２１日、千葉・幕張メッセで開催されたハロー！プロジェクトメンバーが総出演するコンサート「ひなフェス ２０２６」で杉原明紗（めいさ、１４）が新メンバーとして加入することを発表した。

リーダー・野中美希の呼び込みで登場した杉原は、自己紹介とともに「まだあまり実感がなくてすごく緊張しています。加入することができてとてもうれしいです」と声を震わせて涙した。２４年から約２年にわたってハロプロ研修生として活動し、モー娘。として初の兵庫県出身メンバー。アイドルとしての第一歩を踏み出し「まだまだ未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って感謝を忘れず皆さんを笑顔にできるように頑張ります」と背筋を伸ばした。

新メンバー加入は弓桁朱琴（ゆみげた・あこ）以来約３年ぶり。初めての後輩となる杉原の初々しい姿に弓桁も目頭を熱くし「これから日々をともにしていく仲間。熱く一緒に全力で楽しんで頑張っていきたいと思います」と寄り添った。

ダンスが得意だといい、サブリーダーの小田さくらは「明紗ちゃんのダンスがめちゃくちゃ好き。メンバーとして踊っているところをたくさんみたいなと楽しみにしています」と期待。その一方で杉原は「歌がずっと苦手。ダンスはもちろんなんですけど、きれいな歌声が出せるように成長していきたいです」と誓った。

昨年は１４年間在籍した生田衣梨奈ら４人のメンバーが卒業。今秋にはサブリーダー・小田さくらの卒業も控えるなどグループは今、大きな転換期を迎えている。この日で９人体制となったが、野中は「追加の新メンバーも予定しています。楽しみにしていてください」と予告。来年に迎える結成３０周年に向けて、さらにパワーアップしていきそうだ。

◆杉原 明紗（すぎはら・めいさ）２０１１年１２月２０日、１４歳。兵庫県出身。２４年２月、ハロプロ研修生として活動を開始。趣味・お菓子作り、音楽を聴くこと。特技・ダンス。