◆オープン戦 巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）

巨人は６投手の無失点リレーで楽天に勝利した。

先発ハワードが５回無失点と好投。その後、泉が１回無失点、北浦が１回無失点に抑えた。

３点リードの８回は田中瑛が連投。１死三塁となると、同じく連投の中川に交代。楽天は左の中島に右の代打ゴンザレスを起用した。内野は前進せず内野ゴロで１点ＯＫの定位置。ここで中川はゴンザレスを一邪飛に抑えると、続く代打佐藤も遊ゴロに抑えて本塁を踏ませなかった。

９回は同じく連投のルシアーノが１回無失点に抑えて試合を締めた。

これで１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）の３番手の北浦以降リリーフ投手は、田中瑛、中川、北浦、北浦、石川、船迫、赤星、中川、田中瑛、ルシアーノ、泉、北浦、田中瑛、中川、ルシアーノと、のべ１６投手で計１４回１／３連続無失点と好投が続いている（１７日のヤクルト戦で２番手で登板したウィットリーは３回２／３を無失点だったが先発調整のため除く）。

阿部監督はリリーフ陣について「シーズンに何とかつなげてほしいなというのはあります」とコメント。

日本ハムから移籍した北浦など新戦力に加え、ＷＢＣに出場した大勢、マルティネスもいるリリーフ陣。阿部監督のいう「高め合う競争」でキャンプからレベルアップしてきた。

普段の練習から杉内、内海両投手コーチと明るい雰囲気の中、時には互いに助言をしながら練習している強力ブルペン陣が、２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一への大きな力になる。（片岡 優帆）