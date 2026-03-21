『ずっと同じ髪型』はコレでアプデ！！【40・50代】が参考にしたい「最旬こなれヘア」

何年も同じ髪型を続けていると、無難にまとまって新鮮さが失われがちです。トップのふんわり感やレイヤーをいかした毛流れを加えることで、見慣れたシルエットを今の空気感をまとったスタイルへとアップデートできます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が無理なく取り入れられる、旬のこなれヘアをご紹介します。

柔らかなカラーのプチウルフボブ

トップの毛先をグッと内側へおさめることで丸みを強調し、くびれを作った首元からベースを外に流して抜け感をプラス。柔らかなミルクティカラーが全体の印象を明るくし、重たくなりがちなボブを軽やかに見せています。丸みとシャープさが共存するシルエットで、いつもの髪型に遊び心を加えられそうです。

艶感たっぷりの軽やかミディアムレイヤー

高めの位置からレイヤーをしっかりと入れ、しっとりとした艶感を意識して仕上げたミディアムヘアです。ニュアンスパーマのゆるやかな動きを重ねつつ、ベースを外ハネに整えることで、全体の重さを払拭しました。緻密に施されたレイヤーが立体的で美しい毛流れを生み出すため、伸ばしかけの髪にも軽やかな変化を与えてくれそうです。

クールな毛流れの丸みショートボブ

透明感のあるグレージュカラーが、クールな雰囲気を引き立てる丸みショートボブです。トップをふんわりとさせてからくびれを作り、サイドは後ろへ、ベースの髪は前へと流れるように整えています。計算された毛先の動きが今っぽいこなれ感を生み出し、洗練された佇まいに。

優しげなニュアンスのふんわりウルフボブ

トップにふんわりとした丸みを持たせ、自身のクセを活かしたようなニュアンスを加えたウルフボブです。ベースは首筋に沿うようにタイトに収めることで、シルエットに美しいメリハリを作りました。束感のある毛先が全体に優しげな空気感を与えてくれるため、自然体で柔らかな魅力が引き出せています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@osm1019様、@urano_kazuyuki様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里