お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が２１日までに自身のＳＮＳを更新。次女の卒園式に出席したことを報告した。

近藤はインスタグラムで「次女、無事に卒園いたしました。。今日はラヴィットを夫婦でお休みさせていただき卒園式に参加することが出来ました」とつづり、淡いクリーム色の和服姿で次女の卒園式に出席する様子を公開した。

「生放送で卒業おめでとう！とみなさんが言ってくれてとっても嬉しかったです こんな素晴らしい現場に恵まれて幸せです」と共演者に感謝。「そして、姉の時からすると５年間通った幼稚園。先生方、お友達、ママ友に恵まれ過ぎた環境に感謝しかありません」とつづった。最後に「さよならじゃなくてまたねっ 今日は一年分泣いたくらい泣いた笑」と記して投稿を締めた。

この投稿には「娘さん卒園おめでとうございます」「ちぴちゃん美しすぎ」「千尋ちゃん着物姿も素敵」「さよならじゃなくてまたねっていい言葉だね」「素敵なお写真」「春から小学生 新しい生活楽しめますように」などの声が寄せられている。