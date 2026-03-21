Perfume、アリーナツアー＆ドーム公演が映像作品化。ドキュメンタリー映画公開2週後にリリース
Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、2026年5月15日より全国公開される。これにあわせ、映画公開から約2週間後となる2026年5月27日（水）、同作の中でも重要な舞台として描かれるライブの模様を収録した映像作品『ネビュラロマンス』のリリースが決定した。
本作には、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー＜Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1＞ファイナル公演（4月20日）に加え、周年の締めくくりとして開催された＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞（9月23日公演）を収録。Perfumeの節目を象徴する2つの公演が、完全版としてパッケージ化される。
さらに特典映像として、各地でのMCや「P.T.A.のコーナー」のハイライトに加え、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、さらにドーム公演の1日目のMCなど約147分を収録。ツアーの軌跡を多角的に追体験できる内容となっている。
なお、本作はアリーナツアーおよび東京ドーム公演を収録した完全版に加え、それぞれの公演を個別に楽しめる『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』も同時リリースされる。
映画で描かれる“決断の裏側”を知った上で観るライブ映像は、単なる記録を超えた意味を持ち、東京ドームという大舞台に立つまでの過程、そしてその瞬間に込められた想い--Perfumeの25年の歩みと未来が交差する作品となっている。
映画とライブ映像、二つの作品が連動することで浮かび上がる、Perfumeの“今”と“これから”。
そのすべてを体感できるプロジェクトに注目して欲しい。
■『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” −完全版−』
■『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』（通常盤のみ）
■『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』（通常盤のみ）
2026年5月27日（水）発売
■商品概要
結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念したライブを映像化。アリーナツアーおよび東京ドーム公演を収録した完全版に加え、それぞれ単体作品としてもリリース。
■完全版
Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” −完全版−
＜Blu-ray＞
価格：\15,800（税込）
品番：UPXP-1018
仕様：Blu-ray3枚組 / 三方背BOX / デジパック / フォトブックレット
＜DVD＞
価格：\13,800（税込）
品番：UPBP-1018
仕様：DVD4枚組 / 三方背BOX / デジパック / フォトブックレット
※ブックレット52P
＜収録内容＞
Disc 1：Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1
The Light
ラヴ・クラウド
Cosmic Treat
Starlight Dreams
IMA IMA IMA
すみっコディスコ
Morning Cruising
タイムカプセル
時空花
メビウス
Cling Cling
NIGHT FLIGHT
コンピューターシティ
「P.T.A.」のコーナー
FAKE IT
ワンルーム・ディスコ
ナチュラルに恋して
Miracle Worker
Flow
ネビュラロマンス
Disc 2：Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME
GAME
再生
Cipher
再起動世界
ネビュラロマンス
エレクトロ・ワールド
ソーラ・ウィンド
Virtual Fantasy
FUSION
Perfumeの掟2025
Flow
Teenage Dreams
Human Factory - 電造人間 -
Moon
exit
Perfume ZO/Z5 Reeeeemix
ポリリズム / Butterfly / edge / チョコレイト・ディスコ
「P.T.A.」のコーナー
NIGHT FLIGHT / MY COLOR
巡ループ
GISHIKI
Disc 3：特典映像 (約147分収録)
“ネビュラロマンス” Episode 1ご当地MC＆P.T.A.のコーナー ハイライト
“ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME MC -Day 1-
他
■通常盤（アリーナツアー）
Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1
＜Blu-ray＞
価格：\5,940（税込）
品番：UPXP-1019
仕様：Blu-ray1枚
＜DVD＞
価格：\4,840（税込）
品番：UPBP-1019
仕様：DVD1枚
＜収録内容＞
アリーナツアー「Episode 1」本編を収録（完全版Disc1と同内容）
■通常盤（東京ドーム）
Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME
＜Blu-ray＞
価格：\5,940（税込）
品番：UPXP-1020
仕様：Blu-ray1枚
＜DVD＞
価格：\4,840（税込）
品番：UPBP-1020/1
仕様：DVD2枚組
＜収録内容＞
東京ドーム公演本編を収録（完全版Disc2と同内容）
■ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』
2026年5月15日（金）公開
出演／Perfume
監督／佐渡岳利 音楽／中田ヤスタカ（CAPSULE） 配給／日活
©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.
公式サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/
関連リンク
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