2品で楽しむ定番の塩あられ！ ブルボン「羽衣あられ」

記事ポイント 「羽衣あられ」2品を展開。「アルミ羽衣あられ」を用意。「セロ羽衣あられ」も販売。 「羽衣あられ」2品を展開。「アルミ羽衣あられ」を用意。「セロ羽衣あられ」も販売。

ブルボンが「羽衣あられ」の記念パッケージを展開します。

薄くカリッとした食感と、国産もち米の風味を生かしたコク深い塩味を楽しめるロングセラーです。

親しみのある味わいをそのままに、売り場でも手に取りたくなる節目の一品になっています。

ブルボン「羽衣あられ」

商品名：羽衣あられ原料米：国産もち米販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

ブルボンは幅広い菓子で親しまれているブランドです。

「羽衣あられ」はブルボンに現存する最古の商品として、長く愛されてきました。

薄く仕上げたあられならではの軽やかな歯ざわりに、素材の味を引き立てる塩味が重なり、飽きずに楽しめるおやつです。

商品名の「羽衣」は、その薄さを天女の羽衣になぞらえた名です。

発売当初は缶詰めのばら売りから始まり、その後は袋詰めの商品として広がりました。

現在の販売品も、発売当初のレシピを踏襲しながら変わらない味わいを届けています。

昔から親しまれてきたあられを、いまの暮らしの中でも気軽に楽しめるところがうれしいポイントです。

アルミ羽衣あられ

商品名：アルミ羽衣あられ包装：アルミフィルム原料米：国産もち米価格：オープンプライス

アルミ羽衣あられは、軽やかな食感とコク深い塩味をまっすぐ楽しめる商品です。

国産もち米ならではの風味が生きていて、お茶の時間にも仕事や家事の合間にも合わせやすい味わいに仕上がっています。

セロ羽衣あられ

商品名：セロ羽衣あられ包装：セロファンフィルム原料米：国産もち米価格：オープンプライス

セロ羽衣あられも、素材の風味を引き立てる塩味と心地よい歯ざわりが魅力です。

親しみやすい定番のおやつとして選びやすく、変わらないおいしさを楽しみたい人におすすめします。

軽やかな食感と素材の風味を素直に味わえるので、定番のおやつを選びたいときにうれしい商品です。

昔ながらのあられが好きな人はもちろん、シンプルな塩味を楽しみたい人にもおすすめします。

量販店やドラッグストア、小売店、売店などで手に取りやすく、気分に合わせて選べます。

ブルボン「羽衣あられ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「羽衣あられ」はどんな味わいですか。

国産もち米の風味を生かした、コク深い塩味のあられです。

Q. どこで購入できますか。

量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売されます。

Q. どんな商品がそろっていますか。

「アルミ羽衣あられ」と「セロ羽衣あられ」の2品が用意されています。

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