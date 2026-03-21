最悪の場合、地震後わずか8分で津波がくる可能性のある鎌倉市。土地勘のない観光客にも速やかに避難してもらうため、人気観光地で始まった新たな取り組みを取材しました。

■最大14.5ｍの津波を推定

鎌倉で人気の観光地、小町通り。今週、28本の街灯に新しく掲げられた旗には、津波から逃げて矢印の方向に進む鎌倉武士の姿が。

「地震が起きたらお逃げなさい」

英語で「津波避難経路」（TSUNAMI evacuation route）と書かれたものもあります。

ここ鎌倉市では最悪の場合、最大14.5メートルの津波が襲うと推定されています。

地震から津波到達までの時間は最速でわずか8分。

さらに…

記者「鎌倉市の津波のシミュレーションによると」

小町通りにも津波が押し寄せてきています。

■おととしの能登半島地震の津波で危機感が

鎌倉小町商店会 広報委員長・稲田富之さん「小町通りに毎日来ている1万人の方が（津波で）一斉に逃げ始めたときに、住民と一緒にスムーズに逃げることができるのか」

こう危惧する稲田さん。土地勘のない大勢の観光客の津波避難をどうすべきか…去年の春から商店会で議論を進めてきました。

稲田さんが強い危機感を持つきっかけは、2024年の能登半島地震の津波。

稲田さん「（能登は）地形的にも鎌倉と似ているところで、同じような震災が鎌倉で起きてしまった場合どうなるのか、なにか起きてしまう前に、取り組みをしたいなと」

小町通りを歩いてみると。

記者「お店に囲まれていて、海や高台が見えづらいので、どちらの方角に逃げれば良いか分かりにくいですね」

■去年7月の津波警報 外国人観光客から「どこに行けば良いか分からない」との声も

鎌倉市では、電柱に避難誘導の看板の設置を進めていますが、小町通りでは景観保護などの観点から電線が地下に設置され、こうした看板は見当たりません。

実際に去年7月に津波警報が発表された際には、外国人観光客から「どこに行けば良いか分からない」との声があがったといいます。

ハザードマップでは、小町通りの奥、鶴岡八幡宮の方向に逃げるようになっています。

稲田さんたちも町を歩いて課題を洗い出します。

鎌倉小町商店会「定期的についている鉄柱・電灯。ここをサインを（付ける）」

逃げるべき方向を分かりやすく示すー。

■地元の学生団体らと「防災フラッグ」のデザイン案を

鎌倉市も協力する中、地元の学生団体が中心となって街灯に掲げる旗のデザイン案を作りました。

学生団体Genkai 所属学生「悩んでいるのが津波のイラストを入れるか入れないか」

鎌倉小町商店会 広報委員長・稲田富之さん「津波のイラストはいれましょう。津波がここまで来るんだよとまず知ってもらう」

学生団体Genkai 所属学生「色も赤とかそういう色をいれても良いのではないか」

議論を重ねて完成した、防災フラッグ。

稲田さん「商店街を訪れる方や働く方が日常の中で防災の意識が高まっていただけるとうれしいなと」

鎌倉武士が、観光客を津波から守る新たな道しるべになります。