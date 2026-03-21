フィギュアスケート・2010年バンクーバー五輪・銀メダリストの浅田真央さんが21日、自身がディレクターを務める『木下MAOアカデミー』の発表会を東京・立川の『MAO RINK』で開催。アカデミー生が報道陣にプログラムを初披露しました。

この日は生徒ら10名が演技を披露。見守った浅田さんは生徒たちの演技に「いつも『130%でやりなさい』と言ってるので、今日は130点中130点」と満点を付けました。

同アカデミーは2025年8月に開校。「『よくここまで来たな』という思いでいたんですけど、今日生徒たちがみんな笑顔で滑っていたのでちょっとホッとしました」と感慨深げな回答。続けて「終わった後にみんなに『どうだった？』と聞いたらみんな『楽しかった』と笑顔で言ってくれたので、良かったなと思いました」と、教え子たちの様子に笑顔を浮かべました。

アカデミーには5歳の生徒も在籍しているなど、浅田さんの現役時代の活躍をリアルタイムでは知らない世代。「私が『やりなさい』と言っても聞かないこともあり、シールやぬいぐるみなどご褒美も入れつつやっています(笑)」と苦労ものぞかせます。

「毎日何時間も練習するので、毎日ずっと継続して全力で練習をするのはなかなか難しいことだと思うんですけど、私が一生懸命みんなの背中を押してあげられるように、常に全力で指導することを心がけています」とコーチとしての心構えを明かした浅田さん。

そして「まずは目の前の目標がしっかりかなうよう、私も一生懸命指導していきたいと思っています」と今後へ意気込みました。