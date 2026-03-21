「ウィナーズカップ・Ｇ２」（２１日、防府）

お笑いコンビのどりあんず（平井俊輔、堤太輝）が来場。場内ステージで行われたお笑いショー＆予想会に出演した。

防府競輪場に来場は「２回目です」と平井。２０２４年１０月にリニューアルした当場は、開放感あふれるステージもセールスポイントに。平井は「すごくいいですね。奥行きがすごいので、フェスみたいに楽しめました」とニンマリ。「大きく使えるのでネタの幅も広がりました」と堤もうなずいた。

土曜日とあって老若男女を問わず防府競輪場はにぎわった。堤は「皆さん温かいです。配信番組を見て来てくださる方もいらして、すごくいいですね」と喜ぶ。平井は「予想会では初めて競輪を見られる方にも分かるように丁寧に説明しました」と優しい予想を展開。「初めて来られた方にも分かりやすいネタもしました」と、堤は誰でも楽しめる感じでネタを披露したことを明かした。

以前にも２人は「競輪漫才で全国各地の競輪場から呼んでほしいです」と懇願していたが、平井は「（ステージ出演のために呼ばれた競輪場は）まだあまり増えていません」とポツリ。２人は「どこでも行きますので、よろしくお願いします」とＰＲしていた。