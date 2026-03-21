モーニング娘。’26が21日、千葉・幕張メッセで「Hello！Project ひなフェス2026」に出演した。ハロプロ研修生の杉原明紗（めいさ＝14）が新メンバーとして加入することが、サプライズ発表された。

リーダー野中美希（26）が「この場をお借りして、1人目を発表したいと思います」と紹介すると、会場は大歓声に包まれ、杉原がステージに姿を見せるとさらに大きな歓声が上がった。

杉原は大きな拍手を受け、涙ぐみながら「杉原明紗、14歳、兵庫県出身です。よろしくお願いします」とあいさつ。モーニング娘。で兵庫県出身メンバーは歴代で初めてだという。「まだあまり実感がなくて、すごく緊張しています。モーニング娘。’26に加入することができてとてもうれしいです。まだまだ未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って、感謝を忘れず、皆さんを笑顔にできるように頑張ります。よろしくお願いします」と力強く話した。

小田さくら（27）と弓桁朱琴（17）も、思わずもらい泣きし、会場がわいた。弓桁は「本当にありがとうございますって感謝の気持ちを伝えたいです。これから日々をともにしていく仲間になるので、一緒に全力で楽しみたいと思います」と歓迎した。

モーニング娘。は97年に結成し、現在は8人で活動中。昨年は生田衣梨奈（28）ら4人が卒業し、今秋のツアー限りで小田の卒業も決定している。19日にはハロー！プロジェクトの公式サイトで新メンバー加入を発表し、「近日中に発表いたします」と予告していた。

杉原は、23年に井上春華（19）と弓桁が17期生として加入して以来、約3年ぶりの新メンバーとなる。4月から始まるツアー「Rays Of Light」からグループに帯同し、モーニング娘。としての活動を始動する。

今後も新メンバーを随時発表する方針で、野中は「今年はさらに新メンバーの追加も予定しています。続く新メンバーに関しても決まり次第お知らせしていきます」と予告した。

「ひなフェス」は今年が13回目の開催。ハロプロ全グループとハロプロ研修生の総勢77人が出演した。20日から4公演を開催し、合計2万1000人を動員予定。この日は「モーニング娘。’26＆ハロプロ研修生プレミアム」と題し、モーニング娘。とハロプロ研修生がメインアクトを担当した。モーニング娘。は「てか HAPPYのHAPPY！」「泡沫サタデーナイト！」などをパフォーマンスし、ファンを熱狂させた。