ついに開幕した嵐のラストツアー。5人の集大成となるパフォーマンスに華を添えるのは、総勢20名のジュニアたちだ。超人気グループ「ACEes」をはじめとする精鋭たちが抜擢された背景には、演出を担う松本潤の“ある意向”があった--。

【画像】5人全員が“国宝級イケメン”の奇跡…ネクスト嵐と目される超人気グループの「ACEes」

以下、その内幕を報じた「週刊文春 電子版」のスクープ記事を再公開する（初出＝2026年2月23日配信／年齢、肩書等は当時のまま）。



昨年5月に解散を発表した嵐 ©︎文藝春秋

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3月13日の札幌ドーム公演からスタートする、嵐のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』。このライブのバックダンサーに「嵐の後継者」と期待される超人気グループ・ACEesが抜擢されることが「週刊文春」の取材でわかった――。

平成を駆け抜けた人気グループのラストライブ

2020年末をもって活動を休止していた嵐が、解散を発表したのは昨年5月のこと。今年3月から5月にかけて札幌、東京、名古屋、大阪、福岡と全国5大ドームを回り、解散コンサートを行う。

「チケットは大変な人気で、ファンによる争奪戦が繰り広げられました。札幌公演が行われる3月13日〜15日には、ANAが東京/羽田〜札幌/千歳線で計5便の臨時便を運航することも発表されました」（芸能記者）

平成を駆け抜けた稀代の人気グループのラストライブとあって、その準備は極秘に進められていたが、開催が近づくにつれ、その内幕が徐々に明らかになってきた。

事務所関係者の話。

「実は、後輩であるジュニアたちがバックダンサーとして参加する予定です。すでに都内でレッスンが始まっていて、着々と準備が進んでいる」

嵐の“最後の遺伝子”を受け継ぐのは？

後輩のジュニアが先輩グループのコンサートの「バックダンサー」を務めるのは、旧ジャニーズの伝統として代々受け継がれてきたものだ。

「今でも変わらず多くのジュニアは憧れの先輩のバックに付きたいと切望している。嵐のバックを務めた経験があるSnow Manのメンバーは、その後デビューして、現在はご覧の通りの大躍進。先輩のバックを務めるということは、いわば、そのグループから『お墨付き』をもらうことに等しい」（芸能関係者）

今回のラストライブで、嵐の“最後の遺伝子”を受け継ぐのは――。

「ACEesのメンバー5人全員がバックダンサーに抜擢されたのです。彼らを含めて、総勢20人のジュニアがバックダンサーとしてコンサートの全日程に同行する予定です。ACEes以外では関西ジュニアの某グループからも数人が参加しますが、ほとんどが元少年忍者のメンバーで今はグループ無所属のジュニアらたちです」（前出・事務所関係者）

ACEesが大抜擢されたワケ

今回は、「ダンスが上手い」ジュニアたちが中心に選ばれ、事務所としては「今後の活躍が期待されるジュニアを起用したい」という狙いも大きかった。そして、その期待のジュニアの筆頭格が「ACEes」だったのだ。

「昨年2月、元美少年の浮所飛貴をはじめ那須雄登、佐藤龍我、作間龍斗、深田竜生といったそれぞれジュニアのグループに所属していたメンバー5人が集められ、ACEesが結成されました。昨年は単独でアリーナツアーを敢行するなど、“デビューが一番近いジュニアグループ”と評されている。

今年も5月末からアリーナツアーを予定していますが、嵐のコンサートが終わらないうちに自分たちのツアーが始まるという多忙っぷりです」（前出・芸能関係者）

ACEesは、歌番組や自身のコンサートなどで嵐の曲のカバーを披露することが多い。さらに今回の嵐のツアー同行を見越してのことなのか、2月15日に開催された「TGC inあいち・なごや2026」に、シークレットゲストとして出演した際にも、嵐のデビュー曲「A・RA・SHI」をステージ上で披露していた。

「嵐と同じく5人組のメンバー構成で、王道のアイドル路線をしっかりと歩んでいます。メンバー全員がセンターを張れると言わしめるヴィジュアルの高さを持ち合わせ、事務所内部からも『ネクスト嵐』と期待されるイチ推しのグループです。

ACEesが今回の嵐のバックの経験を積み、その後メジャーデビューするとなれば、『嵐の後継者』として箔が付くこと間違いなしです」（同前）

ジュニア起用の背景には松本潤の意向が

ジュニア起用の背景には松本潤の意向も大きいという。かねてより嵐のコンサートの総合演出は松本が中心となり、コンサートのコンセプトや演出などほぼすべてに携わっていた。今回のコンサートも松本が演出を担当している。

「ジュニアの子たちと密にコミュニケーションを取っているのもまた松潤。バックに付くジュニアたちを自分たちの引き立て役にするなんてまったく考えていない。自分たちの背中を後輩たちにしっかり見せて、一緒のステージに立つことで、『嵐から次の世代につないでいきたい』と話しています。

嵐のラストライブですから、バックダンサーを入れずに自分たちだけでステージに立つこともできた。ジュニアをバックに付けるというのは松潤なりの親心でもあり、これからSTARTO社を引っ張る若手へバトンを渡すという意味も込めているのです」（前出・事務所関係者）

嵐のメンバーとジュニアたちは、日々レッスンに励み、来たる最後の日を迎えようとしているという。

果たしてラストコンサートではどんな「嵐」が巻き起こるのか？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）