モーニング娘。’26が21日、千葉・幕張メッセで「Hello！Project ひなフェス2026」に出演した。ハロプロ研修生の杉原明紗（めいさ、14）が新メンバーとして加入することが、サプライズ発表された。

リーダー野中美希（26）が「この場をお借りして、1人目を発表したいと思います」と紹介すると、会場は大歓声に包まれ、杉原がステージに姿を見せるとさらに大きな歓声が上がった。

杉原は大きな拍手を受け、涙ぐみながら「杉原明紗、14歳、兵庫県出身です。よろしくお願いします」とあいさつ。モーニング娘。で兵庫県出身メンバーは歴代で初めてだという。「まだあまり実感がなくて、すごく緊張しています。モーニング娘。’26に加入することができてとてもうれしいです。まだまだ未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って、感謝を忘れず、皆さんを笑顔にできるように頑張ります。よろしくお願いします」と力強く話した。

公演終了後、「歌がずっと苦手なので、きれいな歌声が出せるように、どんどん成長していきたい」とあらためて意気込んだ。小田さくら（27）からは「私は明紗ちゃんのダンスがめちゃくちゃ好きなので、モーニング娘。のメンバーとして踊っているところをたくさん見たいと思います」と期待されていた。

杉原はグループにとって約3年ぶりの新メンバーとなる。4月から始まるツアー「Rays Of Light」からグループに帯同し、モーニング娘。としての活動を始動する。新メンバーは今後も追加で発表する。