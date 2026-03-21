女優の小林聡美（60）が、20日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。45歳で大学へ進学した理由を語った。

45歳で大学へ進学した小林。MCの笑福亭鶴瓶が「この世界入ってるから、行きたいんやったら行こうって思えるけど、受験せなアカンねんで。大変やったやろ？ 勉強もせなアカンやんか」と聞くと、小林は「でも、社会人入試っていうのがあるんですよ。だからね、3科目ぐらいだったので」と説明した。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔が「20代とかの時から『大学行っとけばよかったな』みたいな思い、ずっとあったっていうことですか？」と尋ねると、「何か、行っとけばっていうか…その時、仕事面白かったし。大学とかは別に何歳でも行けるんでしょと、その時から思ってたので。いつか行ける時になったら、行こうかなとは思ってました」と明かした。

鶴瓶が「そうは思うけど…。順調にいってんねんから。いまさら大学行く必要もないやろと…何で大学行こうと思ったの？」と質問した。小林は「大学ってどんな感じなのかなっていう。行ってないからね。どんな感じなのかなっていうのと。あと、やっぱり落語を聞き出して、日本文化みたいな、そういうのがすごく興味…。もっと何か、そういう日本のこととか勉強してみたいなと思ったんです」と語った。

そして大学に行ってみた感想を聞かれると、「楽しかった〜。もう何か…試験とかがなければ、もうずっといてもいい感じ」と打ち明けた。