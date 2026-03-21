タレント、ホラン千秋（37）が、20日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。髪を染めた理由を話した。

パーソナリティーを務めるシンガー・ソングライター松任谷由実（72）が、TBS系のニュース番組「Nスタ」で25年3月まで約8年間メインキャスターを務たホランに「キャスターの時と（違って）髪とか染めまくってるじゃないですか」と質問。ホランは「染めまくってるんです。もういろんな色、ピンクもやったし、青もやったし、いろんな色やりました」と笑って答えた。

松任谷が「それ反動かなと思った」。ホランは「多分、真面目なタイプではあるんですよ。高校とか中学とかも全然反抗とかもしたことないし、髪の毛を染めたい欲とかもなかったんですけど」と話した。

そして「8年間、割とコンフォートゾーンというか、心地の良い場所でお仕事させてもらって、なんか新しくワクワク楽しいことをしたいよね、やっぱ人生短いし、みたいな話をして。とりあえず染めてみるっていう大学デビューみたいなことを。今、楽しみ」と心境を明かした。