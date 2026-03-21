俳優石原良純（64）が21日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。兄のジャーナリスト石原伸晃氏について語った。

石原はリスナーからのメールで「兄である伸晃さんのSNSでのはしゃぎっぷりどう感じていますか？」と質問を受けた。

伸晃氏はインスタグラムで積極的に近況を発信しており、石原は「逆に聞きたい。あれ大丈夫？もう怖いんだもん」と苦笑した。

13日には芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属することを発表しており「『芸能プロダクションに入って映画やテレビやドラマにも出たい』って。マジかよ、いつからそんなになっちゃったんだよって」と兄の新たな道に驚いた様子。サンドウィッチマン伊達みきおが「何でもできるんだよね」と話すと、「何でもじゃない。許しちゃいけない。世間の現実をバーンと、世の中そんなに甘くないんだよって。テレビに出るのは大変なんだよ？本当に」としつつ、「兄貴は若くはないけど、好きなことやればいいんじゃないの？迷惑かけないなら」と語った。

一方で「ただ弟としてはパンケーキ食ってる写真は別にそそられるものはないけどな」と、伸晃氏がSNSにパンケーキを食べる様子をアップしていたことにはツッコミを入れていた。