3月21日、中山競馬場で行われた11R・フラワーカップ（G3・3歳オープン・牝・芝1800m）は、原優介騎乗の6番人気、スマートプリエール（牝3・栗東・大久保龍志）が勝利した。1/2馬身差の2着にロンギングセリーヌ（牝3・美浦・竹内正洋）、3着に1番人気のイクシード（牝3・美浦・木村哲也）が入った。勝ちタイムは1:48.3（良）。

2番人気で津村明秀騎乗、ゴディアーモ（牝3・美浦・森一誠）は、7着敗退。

【函館1R】武豊スマートプリエールが初勝利…母はスマートレイアー

フラワーC・スマートプリエールと原優介騎手

母はスマートレイヤー

原優介騎乗の6番人気、スマートプリエールが差し切り勝ちを決め、嬉しい重賞初制覇を飾った。道中は中団で脚を溜め、直線ではしぶとく伸びてゴール前の激戦を制した。原優介騎手にとってもこれが重賞初勝利となった。この勝利で十分な賞金を加算し、レース後の状態に問題がなければ桜花賞へ向けて調整される予定。なお、1番人気でイクイノックスの全妹・イクシードは出遅れが響き、追い上げるも3着までとなった。

スマートプリエール 7戦2勝

（牝3・栗東・大久保龍志）

父：エピファネイア

母：スマートレイアー

母父：ディープインパクト

馬主：大川徹

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 スマートプリエール

2着 ロンギングセリーヌ

3着 イクシード

4着 アメティスタ

5着 カラペルソナ

6着 アーリーハーベスト

7着 ゴディアーモ

8着 ナックホワイト

9着 バースデイフライト

10着 クリスレジーナ

11着 エアビーアゲイル

12着 ヴィスコンテッサ

13着 リュクスパトロール

14着 コズミックボックス

15着 ラコンチャビエン

16着 ヒルデグリム