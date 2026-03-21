静岡の桜名所・時之栖で春イベント「Spring Festival 2026」花々を愛でグルメに舌鼓
【女子旅プレス＝2026/03/21】静岡県御殿場市の御殿場高原 時之栖（ときのすみか）では、園内約5,000本の桜を楽しむ「Spring Festival 2026」をスタートした。約5,000本を超える桜が咲き誇る絶景のなか、ご当地グルメやクラフトビールを楽しめる春の祭典だ。期間は4月5日（日）までの土日祝日。
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園内には、花の色が濃くて華やかな河津桜、そして春の代名詞ソメイヨシノまで多彩な品種約5,000本に加え、チューリップやクリスマスローズ等、多種多様な花々が咲き誇る時之栖。冬のイルミネーションで人気を集める「ひかりのトンネル」は、この時期限定で満開のソメイヨシノに彩られる「桜のトンネル」になって来場者を迎える。
日没後からは連日、美しく咲き誇る桜の幻想的な姿を楽しめる夜桜ライトアップも実施。ライトに照らされた桜が闇夜に浮かび上がり、風に揺れる桜が川面や湖面に反射するなど、昼夜異なる雰囲気での園内散策を楽しませてくれる。
美しい花々を愛でながら、時之栖ならではの食体験も堪能できる。園内の「さくらSQUARE」では、極上の御殿場高原ビールをはじめ、和牛パティを使用した絶品ハンバーガーや自社工場特製のオリジナルソーセージを提供。その他、ホカホカの“じゃがばた”や“チュロス”などしっかりと食欲を満たしてくれるラインアップとなっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年3月20日（金祝）から4月5日（日）までの土日祝日
場所：静岡県御殿場市神山719
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◆桜に覆われる約300mの「桜のトンネル」
園内には、花の色が濃くて華やかな河津桜、そして春の代名詞ソメイヨシノまで多彩な品種約5,000本に加え、チューリップやクリスマスローズ等、多種多様な花々が咲き誇る時之栖。冬のイルミネーションで人気を集める「ひかりのトンネル」は、この時期限定で満開のソメイヨシノに彩られる「桜のトンネル」になって来場者を迎える。
日没後からは連日、美しく咲き誇る桜の幻想的な姿を楽しめる夜桜ライトアップも実施。ライトに照らされた桜が闇夜に浮かび上がり、風に揺れる桜が川面や湖面に反射するなど、昼夜異なる雰囲気での園内散策を楽しませてくれる。
◆花見のお供にしたい絶品グルメと地ビール
美しい花々を愛でながら、時之栖ならではの食体験も堪能できる。園内の「さくらSQUARE」では、極上の御殿場高原ビールをはじめ、和牛パティを使用した絶品ハンバーガーや自社工場特製のオリジナルソーセージを提供。その他、ホカホカの“じゃがばた”や“チュロス”などしっかりと食欲を満たしてくれるラインアップとなっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■Spring Festival 2026
期間：2026年3月20日（金祝）から4月5日（日）までの土日祝日
場所：静岡県御殿場市神山719
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